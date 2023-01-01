Fenerbahçe , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçmişti. Sarı-Lacivertliler, listesinde yer alan ismin transferi adına her konuda anlaşma sağladı.

Antalya mesaisi devam ediyor

Süper Lig 'de 3 Ocak Salı günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 2022'nin son idmanını dün Samandıra'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalar üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Kanarya, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

İsmail Yüksek'e yeni sözleşme

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte kaderi bir anda değişen İsmail Yüksek, gösterdiği performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ay-Yıldızlı formayı da giymeye başlayan İsmail'in adı, İtalyan devleri İnter ve Milan'la anılmıştı.

Kanarya'nın, sözleşmesi 2025'te bitecek İsmail'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçtiği bildirildi.

King: Hedefimiz büyük başarılar

Joao Pedro ve Valencia'nın sakatlığında takımının gol yükünü üstlenen Joshua King'in performansı her geçen maç artıyor. Sezon başında Watford'dan transfer edilen King, son olarak 4-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında ağları salladı.

30 yaşındaki forvet, "Bu sezon Fenerbahçe ile hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar yaşamak istiyorum. Harika taraftarımızla birlikte tüm kupalara talibiz" açıklamasını yaptı.

'Şampiyonluk en çok bize yakışır'

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, FBTV'de 2022 yılının son 'Günün Röportajı' programının konuğu oldu.

Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Altay özetle şunları söyledi:

"İnşallah, geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha iyilerini gelecek yıl ve sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız. Şu ana kadar çok güzel bir birliktelik oluştu. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamda. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olacağını umut ediyorum."

Samet için geri sayım

Kanarya, Samet Akaydın'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile her konuda anlaştı. Artık geri sayıma geçildi ve ara transfer döneminde Samet'in Fenerbahçeli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ara transfer döneminde savunmayı güçlendirmek için harekete geçmişti. Jesus'un istediği oyuncuların başında, bu sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın geliyordu. Alınan bilgiye göre iki kulüp, Samet'in transferi konusunda el sıkıştı ve artık iş sadece imzaya kaldı... Adana ekibinin Başkanı Murat Sancak'ın, geçtiğimiz günlerde Samet konusunda, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a söz verdim" demesi, tarafların ara transfer dönemi için geri sayıma geçtiğini gösteriyor.

Yaklaşık 3.5 milyon Euro

Alınan bilgiye göre Kanarya, 28 yaşındaki stoperi yaklaşık 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katacak. Süper Lig'de ara transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Kanarya'nın, Samet'in yanı sıra listesindeki diğer isimleri de bu süreçte kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun