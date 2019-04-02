Sarı-lacivertlilerde, ulusal formayla başarı yakalayan isimler dikkat çekiyor. Eljif Elmas, Berke Özer, Mauricio Isla, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew, performansları ve mutlu halleriyle Ersun Yanal’ın yüzünü güldürüyor, ekip halinde neşeli bir ortam yaşanıyor.

Fenerbahçe’de bu sezon yaşanan hayal kırıklığına rağmen teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni bir döneme başlanması amaçlanıyor. Yeniden takım olup, birlikte hareket etmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde, milli takım arası her yönüyle olumlu yansıdı.

Özellikle kendi milli takımlarına giderek başarılı olan futbolcuların takıma olumlu geri dönüşünün olması bekleniyor. Miha Zajc, Eljf Elmas, Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Isla, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew’i ülkelerinin milli takımlarına yollayan Fenerbahçe, çok pozitif bir sonuç aldı.

Milli takım ve seçim arası nedeniyle 3 haftanın boş geçmesini de iyi değerlendiren sarı-lacivertlilerde takımın kenetlenmesi gelecek için ışık tuttu. Üstüne milli futbolcuların başarılı performansları moralleri daha da arttırdı.

Ersun Yanal ve teknik heyetin yakından izlediği milli oyuncuların performansları da şöyle oldu:

Hasan Ali Kaldırım

A Milli Takım formasıyla EURO 2020 elemelerine çıkan Hasan Ali, Arnavutluk ve Moldova maçlarına ilk 11’de oynadı. Moldova maçında ağları da sarsan tecrübeli sol bek, ilk milli golünü attı.

Berke Özer

U19 milli takımına seçilen genç kaleci Berke, Portekiz’deki elit tur maçlarında Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve İskoçya’ya karşı forma şansı buldu.

Ferdi Kadıoğlu

Hollanda U21 Milli Takımı’na çağrılan Ferdi Kadıoğlu 10 numaralı formayı aldı. ABD ve Mısır maçlarında süre alan Ferdi, ilk 11 için düşünülen bir isim olduğunu gösterdi.

Eljif Elmas

Makedonya’nın en önemli yıldızı olarak lanse edilen Eljif Elması, Letonya ve Slovenya’ya karşı ülkesinin kozu oldu. EURO 2020 yolunda takımının 4 puan almasına destek veren Eljif, 2 gol attı.

Miha Zajc

EURO 2020 yolunda Slovenya Milli Takımı’nda 10 numarayı alan Miha Zajc, ülkesinin en değerli oyuncularından biri olarak gösterildi. Makedonya’ya karşı bir de gol atan Zajc, formda bir görüntü sergiledi.

Andre Ayew

Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanan Andre Ayew 10 numara ve kaptan olarak sahaya çıktı. Ülkesinde en önemli isim oldu.

Mauricio Isla

Şili Milli Takımı’nın önemli ismi olan Isla, Meksika ve ABD maçlarında ilk 11’de yer aldı.

(Milliyet)