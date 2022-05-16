Son haftalarda Fenerbahçe 'de Nazım Sangare yakaladığı çıkışla ilk 11'in değişilmezi olmayı başardı. İsmail Kartal, dün de öğrencisine formayı verdi. 27 yaşındaki sağ bek, Karagümrük karşısında da iyi bir performans sergiledi. Nazım özellikle savunmada kritik müdahaleler yaptı. Ancak başarılı oyuncuya adeta nazar değdi. Nazım Sangare, topu uzaklaştırmak isterken yaptığı bir müdahalede sakatlanarak 75. dakikada yerini Jose Sosa'ya bıraktı.

Samuel son hafta cezalı

Sarı-Lacivertliler'de Osayi Samuel, cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine geçti ve orta sahanın solunda forma giydi. Gördüğü kartla son haftadaki Yeni Malatya karşılaşması öncesi cezalı duruma düşen Samuel, "Fenerbahçe, her maçı kazanmak için oynar. Ben de birkaç pozisyona girdim ama değerlendiremedik. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, en önemli hedefimiz" yorumunu yaptı.