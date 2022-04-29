Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9 maç sonra ilk 11'de
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare, 9 maçın ardından 11’de sahaya çıktı. Nazım Sangare en son ligin 25. haftasında Giresunspor maçında 11’de görev yapmıştı.
Spor Toto Süper Lig ’de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare, 9 maçın ardından 11’de sahaya çıktı. Sangare en son ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçında 11’de görev yapmıştı. Tecrübeli sağ bek 77 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11’de oynadı.
Nazım Sangare, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Bright Osayi-Samuel’in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Samuel’in teknik heyet tarafından derbi düşünülerek dinlendirilmesi üzerine Gaziantep FK maçına 11’de başladı.
İHA