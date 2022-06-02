Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli isim Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı Lacivertliler'de yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile yollarımız ayrılmıştır.

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için geçmişten bugüne sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi’nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca “En İyi Pasör” olarak kariyerini taçlandıran Naz Aydemir Akyol’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yeni takımı THY

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.