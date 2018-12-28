Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Fenerbahçe'yi kafasında bitirdi.

Geçen sezon Monaco'dan transfer edilen ve takımın etkili isimlerinden olan Faslı futbolcu sezonun ilk yansında kadro dışı kaldı. Bu duruma bir türlü anlam veremeyen Dirar'ın, yönetime bu nedenle tepkili olduğu öğrenildi.

İlk yarının büyük bölümünü Dereağzı Tesisleri'nde geçiren Dirar, konuyla ilgili düşüncelerini yakın arkadaşıyla paylaştı. "Ne yaptım da kadro dışıyım" diyen Faslı futbolcu, "Af istemiyorum. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım da beni cezalandınp şimdi de affedecekler. Affettikten sonra benden aynı performansı almayı mı düşünüyorlar? Neden bütün sezonu takımdan ayrı geçirdim. Burada salonda basketbol oynuyorum. Bu şekilde çalışma yapıyorum. Ben basketbolcu muyum? Benim yerim saha, futbol sahası. Artık af istemiyorum. Gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aatif da aynı

Dirar'ın yanısıra Aatif da benzer şekilde takıma dönmeyi düşünmüyor. İki futbolcu da kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Kadro dışı kalan Ozan ve Volkan ise af karan çıkması durumunda takıma dönmeye sıcak bakıyor. Ozan tam bir yıldır futboldan uzak. Bu nedenle istediği üst düzey teklifler yok. Genç futbolcu Ersun Yanal göreve gelmeden önce tamamen gözden çıkarılmıştı. Ancak şimdi af umudu olduğu belirtildi.

Volkan Demirel de yönetimden haber bekliyor. Tecrübeli kaleciye yurtiçi ve dışından birçok teklif gelse de henüz bunlan değerlendirmiş değil. Kendisiyle ilgili af ihtimali bulunan file bekçisi bu konuda olumsuz bir durum yaşanması durumunda kariyerini yurt dışında sürdürmeyi planlıyor. Yurt içinden gelen teklifleri ise değerlendirmek istemiyor. İki yıl daha futbol oynamayı hedefleyen başarılı file bekçisi için af çıkmazsa rota; Arap, Çin ya da Amerikan kulüplerinden biri olacak.



