Süper Lig'in 25. haftasında lig lideri Başakşehir deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'ye Faslı oyuncu Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.

Başarılı oyuncu, sakatlığının geçmemesi sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Dirar, Başakşehir maçında oynayamayacak. Onun yerine Victor Moses sağ kanatta yer alacak.

Affedildikten sonra coşmuştu

Dirar, sezon başı Ali Koç ve yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış ancak Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle affedilmişti. Kadro dışı kaldığı dönemde formunu koruyan Dirar oynadığı maçlarda büyük katkı vermişti.

33 yaşındaki oyuncu iyi oynadığı Beşiktaş deplasmanındaki maçtan sonra takım antrenmanında sakatlanmış ve riske edilmemek amacıyla da geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı. Bu hafta dinlendirilen yıldız ismin sakatlığı tam anlamıyla geçmedi ve Başakşehir maçında da oynatılmama kararı alındı.

Yusuf Dursun

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