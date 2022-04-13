Fenerbahçe ’nin peş peşe aldığı galibiyetler sonrası ilk 11’de istikrar sağlandı. İsmail Kartal, sakatlık ya da ceza olmadıkça kadroyu bozmadan, her rakibe karşı kendi oyununu kabul ettirmeye çalışarak sahaya çıkıyor. Ancak Galatasaray derbisinde ilk 11’den önemli bir fire verildi: İrfan Can Kahveci... Yıldız futbolcu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İrfan, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Göztepe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bu durum, iki yıldız için ilk 11 yolunu açtı. İsmail Kartal, İrfan’ın yokluğunda Dimitris Pelkas ya da Arda Güler’e forma verecek.

İkisi de formda

Her iki futbolcu da 11’de sahaya çıkmak için hafta boyunca idmanlarda ellerinden geleni yapmaya kararlı. Antrenman performansları, Kartal’ın kararında belirleyici olacak. Çünkü hem Pelkas hem de Arda, son dönemde sonradan oyuna girdikleri maçlarda son derece başarılı futbol sergiledi. Pelkas, son 4 lig maçında 2 gol attı. Arda Güler ise aynı periyotta 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı.