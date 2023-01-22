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Fenerbahçe'de Mustafa Koç unutulmadı

Fenerbahçe, mevcut Başkanı Ali Koç'un 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden ağabeyi ve kulübün kongre üyesi Mustafa Vehbi Koç için bir anma mesajı

22 Ocak 2023, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mustafa Koç unutulmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden ağabeyi Mustafa Vehbi Koç için kulübün internet sitesinden bir anma mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören, Kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı, değerli iş insanı Sayın Mustafa Koç’u, vefatının yedinci yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.

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