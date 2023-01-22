Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden ağabeyi Mustafa Vehbi Koç için kulübün internet sitesinden bir anma mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören, Kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı, değerli iş insanı Sayın Mustafa Koç’u, vefatının yedinci yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.