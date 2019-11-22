Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde ilk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

KRUSE VE MURİÇ ANTRENMANDA YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kruse ve Muriç antrenmana katılmadı ve takımdan ayrı çalıştı. Şili Milli Takımı'nda bulunan Isla'nın ise yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe, zorlu Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için Malatya'ya hareket edecek.

DHA