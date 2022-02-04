Fenerbahçe 'de alternatifsiz tek bölge olan savunmanın solunda oynayan Novak, sakatlığı nedeniyle takımın Antalya kampına katılamamıştı. Sakatlığı süren ve idmanlarda bireysel olarak çalışan Çek oyuncunun yerine teknik direktör İsmail Kartal'ın Muhammed Gümüşkaya'yı denediği bildirildi.

Deneyimli teknik adamın Başakşehir maçında savunmanın solunda genç oyuncuyu oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

4 oyuncu oynayamayacak

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı Lacivertliler’de Mesut ve Altay takımdan ayrı çalışırken, Gustavo ve Novak’ın tedavileri sürdü. Bu oyuncular, yarınki Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak. Diğer futbolcular ise çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Zorlu maçın son provası bugün olacak.









Kim&Tisserand takıma katıldı

Sarı-Lacivertliler’de Milli görevlere giden oyuncular dönmeye başladı. Güney Kore ile Dünya Kupası vizesi alan Min-jae Kim ve Kongo’ya giden Marcel Tisserand, dünkü antrenmanda yer aldı. İki öğrencisinin de sıkıntısız dönmesi, İsmail Kartal’a rahat bir nefes aldırdı. Diğer Milli oyuncular Enner Valencia ve Diego Rossi’nin ise bugünkü idmana katılmaları bekleniyor.