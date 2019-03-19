Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

19 Mart 2019, Salı 21:30
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Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmalarıyla devam eden sarı-lacivertli ekip, kuvvete dayalı teknik çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın devam edecek.

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