Vitor Pereira'nın özel olarak istediği Min-jae Kim transferiyle stoper hattı son şeklini aldı. Bu sezon 3'lü savunmayla şampiyonluk mücadelesi verecek olan Portekizli teknik adam, Güney Koreli oyuncuyu merkezdeki savunmacı olarak kullanmayı planlıyor.

Min-jae Kim'in yeni takımıyla ilk antrenmanına bugün çıkması bekleniyor. Başarılı oyuncu, Çin'den hazır bir şekilde geldi. Pereira, hafta boyunca Kim'in idman performansını yakından takip edecek. Eğer Güney Koreli futbolcunun, arkadaşlarıyla fiziki açıdan arasında büyük bir fark olmadığını belirlerse, öğrencisini pazar günü Adana Demirspor ile oynanacak ligin ilk maçında kadorya alabilir.

Pereira, hazırlık maçlarında stoper hattını Tisserand-Szalai-Novak şeklinde kurdu. Min-jae Kim'in 11'e monte edilmesiyle birlikte defansın merkezi Tisserand-Kim-Szalai şeklini alacak.







