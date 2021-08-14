Fenerbahçe 'nin Çin’in Guoan takımından kadrosuna kattığı Min-Jae Kim Sarı Lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Güney Koreli stoper, takımla ilk çalışmasında adeta tüm dikkatleri üzerine çekti.

O nasıl kafa!

24 yaşındaki oyuncunun yan top çalışmasında adeta ayağıyla şut atar gibi attığı sert kafa golü büyük alkış topladı. İlk izlenimlerin son derece olumlu olduğu Min-Jae Kim'i Vitor Pereira'nın Adana Demirspor maçında ilk 11’de oynatmayı planladığı öğrenildi.

Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen Güney Koreli stoper, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Üçlünün solunda oynayacak

Min-jae Kim'in 11'e monte edilmesiyle birlikte defansın merkezi Tisserand-Kim-Szalai şeklini alacak. Pereira’nın, normalde üçlü defansın ortasında düşündüğü Kim’i solda oynatacağı, ortada Szalai’ye ve sağda da Tisserand’a görev vermesi bekleniyor.

Oyuna katılmalarını istiyor

Oyun planında stoperlere büyük önem veren Pereira, futbolcularından duruma göre oyuna daha fazla katılıp pozisyonların içerisinde olmalarını istediği gelen haberler arasında.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL







