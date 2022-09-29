Kanarya’da Milliler’in çoğu döndü. Teknik direktör Jorge Jesus yoğun bir programdan çıkan oyuncularına bir gün izin verdi. Samandıra dünkü idmanda ise şenlendi. Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesi Portekizli teknik adam özellikle Türk Milli Takımı’ndan moralsiz dönen 5 futbolcuya toplantının büyük bölümünü ayırdı. Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayan maçların kadrolarında yer Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun’la bir süre görüşen Portekizli teknik adam, oyuncularına destek verdi. Derbi öncesi ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan Jesus’un toplantıda futbolcularına şu sözlerle moral verdiği belirtildi:

‘Görevinizi yaptınız’

“Futbolda her sonuç vardır. Hedefe ulaşan takımların bu tür maçlara konsantre olamamaları gayet doğaldır. Ülkenizin Uluslar Ligi’nde kademe atmasına katkıda bulundunuz. Artık yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Rakip güçlü, ancak biz de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan bir takımız. Bunu gerçekleştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu yolda hepinize ihtiyacımız var. İşinize odaklanın.”