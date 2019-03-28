Fenerbahçe'de Milliler süper döndü

Fenerbahçe’nin EURO2020Elemeleri’nde boy gösteren oyuncuları Hasan Ali Kaldırım(Türkiye), Miha Zajc (Slovenya) ve Eljif Elmas (Makedonya) milli takımlarında üst düzey performans gösterdi. 3 oyuncu da gol sevinci yaşadı.

28 Mart 2019, Perşembe 06:12
- A +
Fenerbahçe'de Milliler süper döndü

Eljif Elmas 2 gol attı

19 yaşındaki oyuncu için milli hafta rüya gibi geçti. Eljif, Letonya maçında 23. dakikada oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, 2 kez fileleri sarsarak 3-1’lik galibiyetin mimari oldu. İlk kez gol sevinci yaşayan Makedon yıldız, Slovenya maçında ise Fenerbahçe’den arkadaşı arkadaşı Zajc’a rakip oldu ve 90 dakika görev yaptı.

Miha Zajc yıldızlaştı

Sloven oyuncu, G Grubu’nda önce İsrail karşısında 62 dakika sahada kaldı. Maç 1-1 sona erdi. Zajc, Makedonya ile oynanan mücadelede ise 89. dakikada oyundan çıkarken, takımının tek golünü kaydetti. O mücadele de 1-1 bitti. 24 yaşındaki oyuncu, her iki karşılaşmada da Slovenya’nın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Hasan Ali siftah yaptı

Fenerbahçe’de son dönemde istikrarsız performans sergileyen Hasan Ali, milli takımda coştu. Başarılı oyuncu, 2-0 kazanılan Arnavutluk mücadelesinde 90 dakika hatasız bir futbol sergiledi. 29 yaşındaki sol bek, 4-0 kazanılan Moldova mücadelesinde ise Ay-Yıldızlılar’ın ilk golünü kaydetti ve milli kariyerinde siftah yaptı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.