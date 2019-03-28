Eljif Elmas 2 gol attı

19 yaşındaki oyuncu için milli hafta rüya gibi geçti. Eljif, Letonya maçında 23. dakikada oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, 2 kez fileleri sarsarak 3-1’lik galibiyetin mimari oldu. İlk kez gol sevinci yaşayan Makedon yıldız, Slovenya maçında ise Fenerbahçe’den arkadaşı arkadaşı Zajc’a rakip oldu ve 90 dakika görev yaptı.

Miha Zajc yıldızlaştı

Sloven oyuncu, G Grubu’nda önce İsrail karşısında 62 dakika sahada kaldı. Maç 1-1 sona erdi. Zajc, Makedonya ile oynanan mücadelede ise 89. dakikada oyundan çıkarken, takımının tek golünü kaydetti. O mücadele de 1-1 bitti. 24 yaşındaki oyuncu, her iki karşılaşmada da Slovenya’nın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Hasan Ali siftah yaptı

Fenerbahçe’de son dönemde istikrarsız performans sergileyen Hasan Ali, milli takımda coştu. Başarılı oyuncu, 2-0 kazanılan Arnavutluk mücadelesinde 90 dakika hatasız bir futbol sergiledi. 29 yaşındaki sol bek, 4-0 kazanılan Moldova mücadelesinde ise Ay-Yıldızlılar’ın ilk golünü kaydetti ve milli kariyerinde siftah yaptı.