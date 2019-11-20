Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Bu nedenle Ersun Yanal, milli takımlara giden öğrencileri nedeniyle endişeliydi.

Ancak futbolcular herhangi bir sorun yaşamadan Fenerbahçe’ye döndü. Yanal da rahat bir nefes aldı. Ayrıca milli görevdeki oyuncuların çoğunun moralli dönmesi de başarılı teknik adamın yüzünü güldürdü.

Emre, Ozan, Hasan Ali ve Deniz Türüç; A Milli Takım ile EURO 2020 vizesi almanın gururunu yaşadı. Aynı başarıyı Danimarka formasıyla Zanka da tekrarladı. Garry Rodrigues ise Yeşil Burun Adaları’nın Kamerun ile oynadığı 2-2’lik maçta 1 gole imza attı.