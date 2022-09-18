Son Kayserispor galibiyetinin ardından haftayı BAY geçen Fenerbahçe , yine taraftarının önünde Alanyaspor karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Hedef, yeni bir galibiyet serisi. Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise Kadıköy'de 2'de 2 peşinde olacak.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor karşısında da bu sezon sıklıkla yaptığı rotasyon planını uygulayacak. 2-2 biten Rennes deplasmanında, ligdeki Kayserispor maçında sahaya çıkan 11'den 7 oyuncuyu değiştiren Jesus'un, bu kez de geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Fransa'daki maçın aksine 4 farklı ismi sahaya süreceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olanlardan Willian Arao, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın, Alanyaspor mücadelesinde 11'de yer alacakları bildirildi.









Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini alacak. Kapasitesi 42 binden 47 bine çıkarılan Ülker Stadı'na Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi. Konuk ekibin seyircisi hariç tribünlerde Fenerbahçe'yi yaklaşık 45 bin civarında taraftarının destekleyeceği bildirildi. Sarı Lacivertli futbolseverler, Kadıköy'de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Jorge Jesus'un takımına tezahüratlarıyla destek olarak, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyete katkıda bulunmak istiyorlar.

Arda Güler ve Miha Zajc bilmecesi

Bu sezon oyun temposu olarak vites attıran ve sahanın her yerinde pres taktiğini sahaya yansıtmak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un orta saha tercihleri de buna göre yapılıyor. Yoğun temponun yanı sıra ikili mücadele olarak da ayakta kalabilen isimleri tercih eden tecrübeli teknik adamın futbol arayışında Arda Güler ve Miha Zajc bilmecesi yaşanıyor. Bu iki isim daha teknik olmaları nedeniyle rotasyonda şu anda geri düşmüş durumdalar.

Genç yıldız adayı Arda Güler, bu sezon 6 maçta toplamda 146 dakika forma şansı bulabildi. Bu kısa sürede 17 yaşındaki futbolcu 2 gollük katkıda bulundu. Sloven orta saha Zajc ise 7 maçta 364 dakika forma şansı bulabildi. Bu sürede Zajc 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Fenerbahçe orta sahasında Miguel Crespo, Willan Arao, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın şu anda rotasyonunda arkasında kalan Arda Güler ve Miha Zajc'ın zaman içerisinde şans bulması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcuların forma şansları çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Miha Zajc'ın sözleşmesi sona eriyor

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Fenerbahçe yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Yönetimi'nin yaptığı sözleşme uzatma teklifini yetersiz bulan Sloven orta saha için yeni bir teklife hazırlanılıyor.

Transfer döneminde satılmaya çalışılan Miha Zajc iyi bir teklif almadığı için takımda kalmıştı. Takvim'de yer alan habere göre; Miha Zajc, 2. teklife de 'Evet' cevabını vermezse, bedavaya gitmemesi için Ocak ayında başka bir takıma satılması gündeme gelecek.





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