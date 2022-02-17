UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerabahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Zorlu maça sınırda başlayan Sloven orta saha, 7. dakikada Plavsic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek Çekya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Sarı Lacivertli ekipte Dimitrios Pelkas da sarı kart sınırında bulunuyor. Yunan orta saha, kart görmesi halinde rövanş maçını kaçıracak.

Fenerbahçe , 8 eksikle çıktı

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesine 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve son anda sakatlık yaşayan Serdar Aziz kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, Rossi ve Crespo görev alamadı. Öte yandan sakatlığı sona ermesine karşın henüz hazır durumda olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.







