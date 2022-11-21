Fenerbahçe ’de sözleşmesi bitecek isimler arasında Sloven orta saha oyuncusu da yer alıyor. Zajc, Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başaramadı ve fazla forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki futbolcu bu nedenle ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon sonunda bedelsiz olarak kaptırmamak için ocak ayında Zajc’ı satmayı planlıyor. Fenerbahçe’nin, Sloven futbolcudan teklif getirmesini istediği öğrenildi. İtalya’dan Lecce, Bologna ve Empoli’nin ilgilendiği başarılı oyuncu, ocakta ayrılmaya hazırlanıyor.

Nazım Sangare kiralanabilir

Nazım, geçen sezon ligin 37. haftasındaki Karagümrük maçında sakatlanmış, dizindeki çapraz bağlar yırtılmıştı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki ay çalışmalara başlayabilir. Ancak gurbetçi futbolcunun Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel ile rekabete girmesi çok zor görünüyor. Sarı-Lacivertliler, Nazım Sangare’yi sezonun ikinci yarısında kiralık olarak göndermeyi planlıyor. 28 yaşındaki sağ bekin de düzenli oynayıp sakatlığın etkilerini tamamen atmak için buna sıcak baktığı öğrenildi.







