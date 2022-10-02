Fenerbahçe'de Miha Zajc neden Beşiktaş derbi kadrosunda yok?
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Miha Zajc, kadroda yer almadı. Slovenya Milli Takımı'ndan geç dönen yıldız orta sahanın herhangi bir sakatlığının olmadığı ve sadece takıma iki antrenmana çıkabilmesi nedeniyle Jorge Jesus'un böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe , Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Son 2 maçında kalesini gole kapatan, rakip fileleri 7 kez sarsarak 6 puan kapan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya ise galibiyet serisini 3 maça taşımak için sahaya çıkan Kanarya'da Sloven yıldızın herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Milli Takım'dan en geç dönen oyuncu olması sebebiyle Jorge Jesus'un böyle bir karar aldığı ve takımla sadece iki antrenmana çıkması nedeniyle 28 yaşındaki orta sahayı derbi kafilesine dahil etmedi.
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Bu sezon Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 3 maça çıkan ve 364 dakika sahada kalan Sloven yıldız, 1 gol, 1 asistle skor katkısı verdi.
Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro bonservisle Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 75 maçta 14 gol, 4 asistle oynadı.
Sangare, Peres ve King de yok
Zorlu randevu öncesi son çalışmasını yapan Kanarya'da Nazım Sangare'nin yanı sıra diğer sakat oyuncular Luan Peres ve Joshua King de kadroda yer alamadı. Sakatlıktan çıkmasına rağmen ağrıları süren Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli oldu ve milli stoper sahaya ilk 11'de çıktı. Takımla idmanlarda yer alan Emre Mor ise derbide yedekler arasında.
Ferdi Kadıoğlu kart sınırında
Sarı-Lacivertliler'de derbi karşılaşması öncesi kart sınırında tek bir futbolcu yer alıyor. Beşiktaş karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Milli futbolcu, bu durumda gelecek hafta oynanacak Kadıköy'deki Fatih Karagümrük sınavında forma giyemeyecek.
Orhan Yıldırım