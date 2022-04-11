Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan mücadelede eşitliği Sarı-Lacivertliler bozdu. 26. dakikada Miha Zajc’ın ayağından gelen gol, Fenerbahçe’yi 1-0 öne taşıdı. Son haftalardaki yükselen performansına devam eden Zajc, kariyerinde bir ilki yaşadı. Süper Lig’de bu sezon 5 golle en fazla maçın ilk sayısını kaydeden Fenerbahçe oyuncusu konumundaki 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplam 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en yüksek sayısını egale etti. Slovenyalı futbolcu, 2017-18’de Empoli formasıyla 41 maçta 8 gol atmıştı.

‘Takım olarak iyiyiz’

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zajc, “Harika bir maçtı. Oyunu, başından sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum. Kontrol, tamamen bizdeydi. Taraftar, bizi maç boyunca harika destekledi. Çok iyi bir hisse sahibim. Takım olarak iyiyiz bence. Özgüvenliyiz. Bazen gol atarım, bazen arkadaşım atar ama netice itibarıyla kazanmamız önemli” sözlerini sarf etti.

İrfan Can resitali

Sarı Lacivertliler’in yıldız hücumcusu İrfan Can Kahveci, dün akşamki Galatasaray derbisine ilk 11’de başladı. Maç içerisinde ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken İrfan, 80’deyerini Dimitrios Pelkas’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, 63’te gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Deneyimli isim, cumartesi günkü Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Hak eden taraf bizdik ve galip geldik, çok mutluyuz" dedi.

Kim Min Jae’den geçit yok

Kanarya’nın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, dün akşam derbide ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekti. Bire bir pozisyonlarda Galatasaray’ın hücumcularına geçit vermeyen başarılı futbolcu, savunma arkasına gönderilen toplarda da önemli hamleler yaptı. Kim, maçın ardından Ülker Stadı’ndaki taraftarların sevgisine alkışlarla karşılık verdi.





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