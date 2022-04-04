Fenerbahçe 'nin Süper Lig 'de aldığı üst üste başarılı sonuçların yanı sıra futbolcuların yükselen grafikleri dikkat çekiyor. Özellikle orta sahada Miguel Crespo ile Sarı Lacivertlier'in ayrılmaz ikilisinden olan Miha Zajc her geçen gün yükselen grafiği ile taraftarların gönlünü kazanmış durumda.

Takıma katıldığı ilk sezondan bu yana Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde olan ve sık sık kiralık olarak takımdan ayrılan 27 yaşındaki Sloven orta saha bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Özellikle Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan gibi rakipleri varken gösterdiği performans alkış topladı.

2019'da Sarı Lacivertliler'in yolunu tutan Zajc bu sezon en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. 2023'te sözleşmesi sona eren tecrübeli orta sahanın yeni sözleşme imzalaması da yeni gelecek teknik direktöre bağlı olduğu öğrenildi.

Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 34 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı.





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