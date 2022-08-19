Miguel Crespo, geçen sezon özellikle ikinci yarıda takımın vazgeçilmezi oldu. Ancak vatandaşı Jorge Jesus’un göreve gelmesinin ve Arao’yu transfer ettirmesinin ardından Portekizli futbolcu, ilk 11’deki yerini kaybetti. Crespo, Fenerbahçe ’de şimdilik gözden düşmüş olsa da transfer piyasasında adı en çok geçen isimlerden biri. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun son talibi ülkesinden Sporting Lizbon oldu. Yeşil-Beyazlılar, yıldız futbolcusu Matheus Nunes’i Wolverhampton’a sattıktan sonra hemen yerini doldurmak için kolları sıvadı.

Randevu alındı

Portekiz basını, Sporting’in 3 ismin yer aldığı bir liste belirlediğini yazdı. Buna göre teknik direktör Ruben Amorim, Braga’dan Al Musrati, Vitoria Guimaraes’ten Andre Almeida ile birlikte Miguel Crespo’nun adını yönetime bildirdi. Amorim’in ilk tercihinin Crespo olduğu kaydedildi. Portekiz basını, Sporting’in ilk resmi görüşme için Fenerbahçe’den randevu aldığını yazdı.







