Sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den Fenerbahçe 'ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'nun talipleri artıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre ara transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid, futbolcu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sarı-Lacivertli ekip bu teklifi kabul etmedi.

Atletico Madrid'in ardından Miguel Crespo, Fransız ekibi Lyon'un da radarına girdi. Lyon, birkaç hafta önce transferin şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak görüşmelerde henüz daha ileri aşamalara geçilmedi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertli ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



