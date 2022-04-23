Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe 'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla kaldırıldığı hastanede sağ ayağı alçıya alındı. Crespo hastane sonrası takım otobüsü ile koltuk değnekleri yardımıyla Trabzon Havalimanına geldi.

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografi çekilen oyuncunun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Sağ ayağı alçıya alınan oyuncu takım otobüsü ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Oyuncu koltuk değnekleri yardımıyla yürüyerek Dış Hatlar Terminali'nden geçerek takım arkadaşları ile uçağa bindi.

DHA



