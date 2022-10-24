Fenerbahçe ’de Jorge Jesus ile performansı yükselen oyuncuların başında Miguel Crespo geliyor. Vavacars Karagümrük karşısında 11.9 km, Ankaragücü maçında 13.2 km koşan Portekizli futbolcu, Medipol Başakşehir müsabakasında 12.6 km ile takımın en çok mesafe kat eden ismi oldu.

Koşu performansının yanı sıra son 2 maçta en çok mücadele kazanan (9, 14) ve rakiplerin durdurmak için en çok faul yaptığı (3, 8) futbolcu da Crespo oldu.





TARAFTARLARI DA ATEŞLEDİ

Hürriyet'in haberine göre; görev aldığı tüm maçlarda sahada basmadık yer bırakmayan Miguel Crespo, Başakşehir önünde de orta sahayı domine ettiği gibi taraftarları da elleriyle ‘Canlanın’ işareti ile ateşleyip, gol için baskı ve destek çağrısı yaptı.

ENERJİSİYLE GÜÇ VERİYOR

Enerjisiyle takıma güç veren Crespo, Rossi'nin Başakşehir'e attığı golün ardından kendisini sırt üstü yere atarak yaptığı sevinç gösterisiyle nasıl bir sinerjiye sahip olduğunu da gösterdi. Son olarak İtalyan devi Inter'in radarına giren Portekizli'nin piyasa değeri şimdiden 15 milyon Euro'yu aşmış durumda.

MIGUEL CRESPO’NUN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Topla buluşma: 73

Pas isabeti: %80

Kazandığı ikili mücadele: 14

Sahipsiz top kazanma: 6

Şut pası: 3

RCS topla buluşma: 3

Çalım: 2

Top kapma: 2

JESUS'TAN ALTAY'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayaındır, Başakşehir maçınının uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla galibiyette büyük rol oynamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un soyunma odasında Altay'ı tebrik ettiği, Karagümrük maçındaki tepkilerin ardından olgun davranışları nedeniyle de kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.



