Fenerbahçe , transfer dönemini yoğun geçirdi. Birçok isim Samandıra’ya geldi ancak taraftarın en çok merak ettiği konu, yeni golcünün kim olacağıydı. Gündeme dünyaca ünlü yıldızlar geldi. Yönetim birçok oyuncuyla uzun süre pazarlık yaptı. Sonunda Sarı-Lacivertliler’in yeni forveti Michy Batshuayi oldu. Ancak bu transfer camianın bir bölümünün tepkisini çekti. Belçikalı oyuncunun geçen sezon Beşiktaş ’taki performansı, uzun süredir Chelsea’nin göndermeye çalışmasına rağmen bu kadar geç kadroya katılması gibi konular; yönetimin eleştirilmesine neden oldu.

Jesus’un güveni

Batshuayi için Sarı-Lacivertli macera sıkıntılı başlayabilirdi. Ancak tam tersine, golcü oyuncu Fenerbahçe kariyerine muhteşem bir giriş yaptı. Rakip Dinamo Kiev, amaç hem Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak hem de Devler Ligi’ndeki elenmenin rövanşını almaktı. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna ekibine büyük üstünlük kursa da verdiği tek pozisyonda golü yedi. Skor 1-1’ken 69. dakikada Batshuayi, geldikten kısa süre sonra yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Jesus öğrencisine olan güvenini gösterdi.

Kendini unutturdu

28 yaşındaki oyuncu, tam da umutların tükendiği anlarda sahneye çıktı. 90+2’de Ferdi’nin kullandığı taç atışında arka direkte kendini unutturdu, çektiği ilk şutta galibiyeti getiren golü attı. Fenerbahçe, bu sayede Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı. Batshuayi de ilk maçında taraftara büyük mutluluk yaşatıp, 12. adamın gözüne girmeyi başardı.

Batshuayi hakkında ne yazdılar?

Mehmet Demirkol (Fanatik)

''1-1 olduktan sonra tribünlerden sahaya, topyekun bir gerginlik. Hele sahaya atılanların rakibeyaptığı yardım... Çok zararlı bir huy. Ama belki de Batshuayi’nin kahraman olması için böyle bir durum gerekliydi. En tartışmalı transferin kabullenilmesi için.''

Şansal Büyüka (Milliyet)

''Batshuayi daha yastığa kafasını koymadan maça ve gole imzasını koydu... Golcü kaçırır... Batshuayi’nin kaçırdıkları kadar, attıklarına da bakmak lazım. Hele Fenerbahçe’de öyle bir başlangıç yaptı ki, bunun ekmeğini epeyce yer...''

İlker Yağcıoğlu (Takvim)

''Jorge Jesus’un ön bölgeyi tamamen değiştirmesi oyunun temposunu biraz bozsa da uzatma dakikalarında yeni transfer Batshuayi’nin attığı gol, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Batshuayi böylece hem galibiyeti getirdi hem de üzerindeki tartışmalara attığı golle yanıt vermiş oldu.''