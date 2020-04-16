Fenerbahçe’nin kiralık olarak Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’e yolladığı Michael Frey kulübün gelir umutlarından biri oldu. Alman ekibine 100 bin Euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla giden Frey, 20 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla beğeni toplarken, Nürnberg Teknik Direktörü Robert Palikuca da “Frey’in performansından memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Frey de “Almanya’da çok mutluyum iyi ki gelmişim” demişti.

2 yıllık sözleşmesi daha var

Corona virüs salgınından önce yapılan bu açıklamalar sarı lacivertli camia tarafından olumlu karşılanırken, iki kulübün yetkililerinin Mayıs ayında bir araya gelerek transfere son noktayı koyması bekleniyor. FC Zürih’ten 2.6 milyon Euro’ya satın alınan Michael Frey’in Fenerbahçe’yle 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Hürriyet / Spor Arena







