Sarı-Lacivertliler’de Ayew, Valbuena’nın ardından Frey’in dünkü maçta sakatlanması herkesi endişeye sürükledi... Sezona iyi başlayamayan ve puan cetvelindeki yeriyle taraftarının büyük tepkisine neden olan Fenerbahçe’de gün geçtikçe, kriz bitmiyor. Kasımpaşa ile oynanan lig mücadelesinde sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenilen Valbuena’nın yerine dünkü Giresun maçında Michael Frey görev aldı. Fakat İsviçreli oyuncu, 25. dakikada sakatlandı. Teknik heyet, kendisini zorlamamak için kulübeye ‘beni değiştirin’ diyen Frey’i 1-2 dakika daha sahada tuttu. 24 yaşındaki futbolcu bu durum sonrası adeta sinir küpüne döndü ve kendisini yere bıraktı.

MR’ı çekilecek

27’de Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, Frey’in yerine Eljif Elmas’ı sahaya sürdü. İsviçreli futbolcunun durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı, fakat ciddi bir sakatlığı olabileceği öğrenildi. Öte yandan bir başka kanat oyuncusu Andre Ayew’in de parmağı kırılmış, formasını Barış almıştı.

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