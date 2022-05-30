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Fenerbahçe'de Meyer ve Lemos kulüp arıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan takımdaki bazı oyuncuların gönderilmesi planlanıyor. Bu isimlerden Meyer ve Lemos kendisine kulüp arıyor.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Meyer ve Lemos kulüp arıyor

Mauricio Lemos, sezon başında Belçika’nın Beerschot takımına kiralanmıştı. Max Meyer ise devre arasında Danimarka’nın Midtjylland ekibine gönderildi. Her iki oyuncu da gittikleri takımlarda bekleneni veremedi. Bu nedenle Beerschot ve Midtjylland, Lemos ile Meyer’in satın alma opsiyonlarını kullanmadı. İki futbolcu, Fenerbahçe ’nin yeni sezon planlamaları arasında yer almıyor. Yönetim, Lemos ve Meyer’in menacerlerine bu bilgiyi ileterek takım arayışına başlamalarını talep etti. Meyer bedelsiz gelmiş, Uruguaylı stopere ise 1.5 milyon Euro ödenmişti.


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