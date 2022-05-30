Mauricio Lemos, sezon başında Belçika’nın Beerschot takımına kiralanmıştı. Max Meyer ise devre arasında Danimarka’nın Midtjylland ekibine gönderildi. Her iki oyuncu da gittikleri takımlarda bekleneni veremedi. Bu nedenle Beerschot ve Midtjylland, Lemos ile Meyer’in satın alma opsiyonlarını kullanmadı. İki futbolcu, Fenerbahçe ’nin yeni sezon planlamaları arasında yer almıyor. Yönetim, Lemos ve Meyer’in menacerlerine bu bilgiyi ileterek takım arayışına başlamalarını talep etti. Meyer bedelsiz gelmiş, Uruguaylı stopere ise 1.5 milyon Euro ödenmişti.



