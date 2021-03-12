Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.30’ta başladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde; Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken, Mesut Özil’in tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



