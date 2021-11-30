Fenerbahçe 'nin süperstarı Mesut Özil, geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü kaydetmişti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, oynadığı futbolla da göz doldururken, galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, sonrasında ise Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı, dün Göztepe karşısında formasına kavuştu. Vasatın üstüne çıkamayan Mesut, 40. dakikada da çok kritik bir hata yaptı. Yıldız oyuncu, topu Kim Min Jae'ye aktarmak isterken, hatalı bir pas verdi. Pozisyonun devamında Jahovic golünü attı.







