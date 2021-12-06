Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, Rizespor karşısında sahanın iyileri arasındaydı. Takımının son 6 maçta kazandığı tek maç olan Galatasaray derbisinde golünü atan Mesut, dün akşam skora katkı yapamadı ama sahadaki liderliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli futbolcu, 88. dakikada yerini alkışlarla Arda Güler'e bıraktı.

Berke'nin en rahat maçı

Kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası Galatasaray derbisiyle birlikte kalenin şu an itibariyle tek sahibi olan Berke Özer, bu sezon Süper Lig'de toplamda 5. kez ilk 11'de kaleye geçti. 11'de oynadığı ilk4 maçta da kalesini gole kapatamayan 21 yaşındaki file bekçisi, Rizespor mücadelesini ise herhangi bir tehlike yaşamadan ve adeta kurtarış yapmadan tamamladı.

Luiz Gustavo geri döndü

Süper Lig'de en son 30Ekim'de 2- 1 kaybedilen Konyaspor maçında forma giyen Luiz Gustavo, Rizespor maçında formasına kavuştu. Orta alanda savunmaya yakın oynayan Gustavo'nun gelişi, takım üzerinde de etkili oldu. Oyunun iki yönünde de etkili olan Sambacı'nın, ikinci yarıda Diego Rossi'ye yaptığı asist ise VAR'dan ofsayt kararı çıkması sebebiyle iptal edildi.