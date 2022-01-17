Mesut, sadece iki ikili mücadeleye girdi ve ikisini de kaybetti. Tecrübeli oyuncunun 6 orta denemesi de rakibe gitti. Mesut, sahada kaldığı 64 dakikada sadece 29 kez topla buluştu, 14 pas denemesi yaptı. Vitor Pereira’nın kendisini oyundan çıkarmasına sık sık sert tepki gösteren yıldız futbolcu, Antalya maçında da İsmail Kartal tarafından 64. dakikada kenara alındı. Mesut Özil, bu kez kulübede sert tepki göstermedi ancak kaptanlık pazubandını İrfan’a verdikten sonra kulübeye gelirken yüz ifadeleriyle son derece mutsuz olduğunu gösterdi.