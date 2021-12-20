Sarı-Lacivetliler'in yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, kariyeri boyunca yaptığı asistlerle damga vurdu. 33yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe 'de ise skorer kimliği ile ön plana çıktı. Daha önce Adana Demirspor, Giresunspor, Kayserispor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında rakip fileleri birer kez havalandıran yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde de sahnedeydi. Mesut, 14.dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve takımınınilkgolünü kaydetti.90dakikasahada kalan tecrübeli oyuncu, forma bulduğu süre içerisinde ise attığı paslarla takımını hücumda organize etti.

14 maçta 6. gol

Sarı-Lacivertliler, sahadan bir puanla ayrılsa da Mesut Özil, oynadığı futbolla alkış aldı. Yıldız orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 14 lig maçında ise 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Mesut, bu sezon attığı gollerin yanında iki de gol pası verdi.







