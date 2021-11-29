Galatasaray galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe , Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil'in ikinci yarıda oyundan alınmaları sonrası Vitor Pereira'ya tepki göstermesi ise gözlerden kaçmadı.

Maçın en iyilerinden ve Serdar Dursun'un golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci'nin 78'de kenara gelmesi Fenerbahçeli taraftarları da çıldırttı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Sarı Lacivertli ekip taraftarları adeta isyan etti.

Değişiklik tabelasında adını gören milli futbolcu da kenara söylenerek geldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen yıldız orta saha, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki vererek yerini Diego Rossi'ye bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarında Mesut Özil de kenara geldi. Pereira ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen, Kasımpaşa maçında oyuna alınmaması sonrası adeta çılgına dönen Özil, Göztepe maçının son dakikalarında oyundan alınması sonrası yedek kulübesine doğru gelirken Portekizli teknik direktöre tepki göstermesi dikkat çekti.







