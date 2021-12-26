Fenerbahçe'de Mesut Özil tarihe geçmek istiyor
Fenerbahçe haberi... Mesut Özil, Gaziantep, Beşiktaş ve Karagümrük gol atarak kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor'a da gol atıp hem kişisel rekorunu geliştirmek hem de Kanarya'da bu seriyi (2007- 08'den sonra) Alex de Souza, Deivid, Moussa Sow ve Max Kruse'dan sonra yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor.
Fenerbahçe 'nin kaptanı Mesut Özil, Gaziantep, Beşiktaş ve Karagümrük karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırarak kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atma başarısı göstermişti. Mesut, bu akşam da gollerine devam edip hem kişisel rekorunu geliştirmek hem de Kanarya'da bu seriyi (2007- 08'den sonra) Alex de Souza, Deivid, Moussa Sow ve Max Kruse'dan sonra yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor. 33 yaşındaki süperstar bu sezon toplamda 19 maçta 8 gol attı ve 2 de gol pası verdi. Mesut'un genel kariyerindeki en iyi sezonu ise 2016-17'de Arsenal'de oynadığı dönemdeki; 44 maçta 12 gol ve 13 asistlik performansı!
Yusuf Dursun