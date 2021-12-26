Fenerbahçe 'nin kaptanı Mesut Özil, Gaziantep, Beşiktaş ve Karagümrük karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırarak kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atma başarısı göstermişti. Mesut, bu akşam da gollerine devam edip hem kişisel rekorunu geliştirmek hem de Kanarya'da bu seriyi (2007- 08'den sonra) Alex de Souza, Deivid, Moussa Sow ve Max Kruse'dan sonra yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor. 33 yaşındaki süperstar bu sezon toplamda 19 maçta 8 gol attı ve 2 de gol pası verdi. Mesut'un genel kariyerindeki en iyi sezonu ise 2016-17'de Arsenal'de oynadığı dönemdeki; 44 maçta 12 gol ve 13 asistlik performansı!

Yusuf Dursun