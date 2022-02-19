Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuları, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesislerimizde kampa girdi.

Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Hatayspor ile oynanacak maç öncesi son idmanda takımla birlikte çalıştı ve kendisini denedi. Takım çalışmasının ardından ayrı olarak da antrenman yapan yıldız futbolcunun buna rağmen maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Yusuf Dursun



