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Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

10 Nisan 2021, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MESUT VE NAZIM İLK BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken; ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavileri sürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


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