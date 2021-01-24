Dünyaca ünlü futbolcu için özel antrenman programı yapıldı ve ona özel 2 hazırlık maçı da gündeme geldi. 32yaşındaki oyuncunun, derbiye maksimum performansla çıkması amaçlanıyor.

1- DÜN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Türkiye'ye geldikten sonra koronavirüs kuralları gereği eşi ve çocuğuyla birlikte karantina altında olan Mesut Özil'in bu süresi şu an dolmuş durumda. Mesut'un dün yapılan koronavirüs testinin sonucunun da negatif çıktığı öğrenildi. Eğer bugünkü test de olumlu yönde çıkarsa Mesut, Sarı-Lacivertliler'le ilk antrenmanına bu akşam Samandıra'da çıkacak.

2- İMZASI SALI GÜNÜ

Transferiyle birlikte tüm dünyanın gözünün Fenerbahçe'ye çevrilmesini sağlayan Mesut Özil'in, merakla beklenen imza töreninin, Kayserispor karşılaşmasından sonra yapılması planlanıyor. Fenerbahçe kulübü, Mesut'a önümüzdeki salı günü eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni yapmayı arzuluyor. Eğer salı olmazsa bu organizasyon, çarşamba gününe sarkabilir.

3- TÜM RAPORLAR İNCELENDİ

Mesut konusunda tüm ayrıntılara dikkat eden Fenerbahçe, eski kulübü Arsenal'den yıldız oyuncunun hem sağlık hem de performans raporlarını aldı. Kanarya'nın hem doktorları hem de teknik heyeti, bunları detaylı şekilde inceledi. Tecrübeli oyuncuya da bu doğrultuda bir antrenman programı hazırlandığı ve kendiyle de şimdiden paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı.

4- HAZIRLIK MAÇI İSTEĞİ

32 yaşındaki oyuncunun Arsenal'den eski teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut'un tam olarak hazır hale gelmesinin 3-4 hafta süreceğini Fenerbahçe cephesine bizzat iletti. Kanarya da oyuncunun daha çabuk bir şekilde istenen maç kondisyonuna ulaşması adına takvimdeki ilk boşlukta, iki hazırlık maçı oynamayı planladığı belirtildi.

5- HEDEF GALATASARAY MAÇI

Teknik direktör Erol Bulut, Mesut Özil'in idmanlara başlamasının ardından dünyaca ünlü futbolcusunu 2 hafta içinde maçlarda yavaş yavaş oyuna sokarak, onu takıma ısındırmak istiyor. Mesut için konulan hedef ise 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi. Mesut'un mümkün olan en maksimum süreyi bu dev kapışmada alması amaçlanıyor.