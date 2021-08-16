Sarı Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerindeki açılışı dün akşam yaptı. Kanarya'ya geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kazandırılan dünyaca ünlü futbolcu, takımıyla ilk golünü Adana Demirspor karşısında kaydetti.

İlk 11'de çıktığı karşılaşmada takımının hücum hattında ilk düdükten itibaren etkili bir görüntü sergileyen Mesut, ilk 45'te mücadeleci futboluyla dikkat çekti. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Özil, oyunun daha ilk saniyelerinde golü buldu.

81 dakika sahada kaldı 32 yaşındaki futbolcu, İrfan Can Kahveci'nin kenardan ortasında iyi yer tutup ceza alanı içinde topu ev sahibi ekibinin fileleriyle buluşturdu. 81 dakika sahada kalan Mesut Özil, yerini Jose Sosa'ya bıraktı. Kaptan olarak çıktığı karşılaşmada hem Fenerbahçe'yle golünü atan Mesut, takımına zorlu bir deplasmanda da 3 puanı getirmeyi başardı.







