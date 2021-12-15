Mesut Özil, Gaziantep maçında çok şık bir gol attı, Zajc’a da asist yaptı. Ancak dünyaca ünlü yıldızın bu katkısı, takımının puan alması için yeterli olmadı. Kaptan Mesut, 3-2’lik yenilginin ardından hem çok üzgün hem de çok kızgındı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına kısa ama yüksek sesle sert bir konuşma yaptı. Mesut, “Yine bir fırsatı harcadık. Bu oyun, bu hatalar ve bu sonuç bize yakışmadı. Fenerbahçe gibi bir takımın bu kadar fazla bireysel hata yapma lüksü yok! Ne zaman oyunu lehimize çevirsek, yapılan hatalar hızımızı kesti” ifadelerini kullandı.

‘Ders çıkarmalıyız’

Deneyimli futbolcu, “Fenerbahçe bu değil! Bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli olmalı ve bu hatalarımızdan ders çıkarmalıyız” dedi. Soyunma odasında büyük üzüntü yaşayan oyuncular da kaptan Mesut’un bu sözlerine destek verdi.

Mesut yeniden forma giriyor

Mesut Özil’in Fenerbahçe’deki performansı İngiliz basının da dikkatini çekiyor. Yıldız futbolcunun Gaziantep maçındaki futbolu ve attığı gol, Ada medyasında yer buldu. Daily Mirror Gazetesi haberinde, Mesut’un Sarı-Lacivertliler’de yeniden form tuttuğunu belirterek, “Gaziantep maçında defansın arasından süzülerek zamanlaması harika olan bir pas aldı ve güzel bir gol atarak takım arkadaşlarının takdirini kazandı” ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca, Mesut’un Arsenal’de en çok kazanan oyuncuyken kadro dışı kaldığı hatırlatılarak, şimdi aynı durumu Aubameyang’ın yaşadığı belirtildi.

Yusuf Dursun