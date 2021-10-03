Fenerbahçe 'de durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı bu sabah belli olacak. Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasında görev alamayan yıldız futbolcu, dün akşam idmana çıktı ancak forma giyip giymeyeceğine bu sabahki doktor kontrolünün ardından karar verilecek.

BERISHA BEKLİYOR!

Mesut görev yapamazsa Kasımpaşa önünde Mergim Berisha görev alacak. Hatay'da hayli etkili olan Berisha-Valencia-Rossi üçlüsüyle maça başlanacak.

Öte yandan sakatlığı geçen Serdar Aziz takıma dönüyor. A Milli Takım 'a seçilen Serdar, bu maçta Novak'tan formayı alıp savunmadaki sıkıntıyı çözmüş olacak. (Sabah)