Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan, 5 hafta aradan sonra deplasmanda GZT Giresunspor’u 2-1 yenerek moral toplayan Fenerbahçe 'de gözler Konferans Ligi'ne çevrildi.

Tek hedef Konferans Ligi'nde finale çıkmak

Ligde arka arkaya kaybedilen puanlar sonrası zirveden iyice uzaklaşan ve hafta içi Kayseri'ye 90+4'te yenilen golle mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe’de tek hedef UEFA Konferans Ligi'nde finale gitmek.

Kartal, Mesut, Berisha ve Gustavo'yu kulübede oturtacak

Slavia Prag ile Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu maç öncesi kadroyu belirleyen teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı geçen Mesut Özil ile Mergim Berisha ve Luiz Gustavo’yu yedek kulübesinde oturtacak.

İşte İsmail Kartal'ın Slavia Prag 11'i

Kartal sahaya süreceği 11'i de belirledi. Sarı lacivertliler, Slavia Prag karşısında maça; Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Ozan Tufan, Miha, Mert Hakan, Osayi, Pelkas ve Enner Valencia ile başlamayı planlıyor. Bütün oyun planını bu kadro üzerine kuran Kartal’ın tek hedefi Konferans Ligi'nde takımı finale çıkararak sarı lacivertli taraftarlara kötü sezonu unutturmak.