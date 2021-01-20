Mesut Özil’in imzası, Türk futbol tarihine geçecek. Fenerbahçe, yıllarca konuşulacak bir transfer gerçekleştirmiş olacak. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyu sahada görmek için sabırsız. Yönetim ise saha içinden çok daha fazlasını düşünüyor. Mesut’un imzası, Sarı-Lacivertliler için yeni bir devrin başlangıcı olacak. Bu transfer, Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takım arasına kalmak, hatta finale çıkan ilk Türk takımı olma hayali için atılmış bir adım.

Projelerin marka yüzü

Yönetim, önümüzdeki dönemde Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızlara Çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. Bu konuda en büyük yardımcı ise Mesut’un Avrupa’daki geniş bağlantıları olacak. Sarı-Lacivertliler, Türk asıllı Alman oyuncu sayesinde başta Fener Ol projesi olmak üzere kulübe ekonomik kaynak yaratacak alanlarda yeniden gaza basacak. Mesut, Fenerbahçe’nin en önemli marka yüzü olacak. Yapılan uzun dönemli planlarda, 32 yaşındaki yıldızın futbolu Çubuklu forma altında bırakması var.









Dünyaya Fenerbahçe’yi tanıtacak

Ancak yapacağı jübile, Mesut için sadece Fenerbahçe içindeki bir görev değişimi olacak. Türk asıllı Alman süperstar, futbol kariyerine nokta koyduktan sonra aynı Emre Belözoğlu gibi kulüp içinde profesyonel bir rol alarak Sarı-Lacivertliler’in başarısı için çalışmaya devam edecek. Ayrıca, özellikle Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncularına verdiği ‘tanıtım elçiliği’ görevini de Mesut Özil üstlenecek.

Arteta: Mesut’un kalitesini arayacağız

Arsenal Menaceri Mikel Arteta, Alman yıldızla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında Mesut’u kadro dışı bırakan İspanyol çalıştırıcı, “O şu anda Fenerbahçe’ye transferi için Türkiye’de. Sadece birkaç evrak işi kaldı. Mesut Özil’in kalitesini arayacağız. Mesut, bu kulübün tarihinde büyük bir yeri olan çok özel bir futbolcu. Transferi resmen bittiğinde bu konuyla ilgili daha net açıklamalar yapabilirim” diye konuştu.









'Mutluyum ve gururluyum'

Mesut Özil kulübün Youtube kanalına konuştu... Yıldız orta saha şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük camiası. Ben hazırım. Çocukluğumdan beri hayalimdi Fenerbahçe formasını giymek. İnşallah birlikte, güzel şeyler başaracağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı, sizi seviyorum. Sonunda o formayı giyeceğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Hayatımda ilk defa taraftarların bana şarkı yaptığını duydum ve mutlu oldum."

Mehmet Çağrı Davran







