UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan Sarı Lacivertliler'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

27. yaşına giren Mert Hakan Yandaş için öğle yemeğinin ardından doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden 27 yaşındaki futbolcu bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti. Tedavi süreci devam eden Mert Hakan Yandaş, akşam oynanacak maç öncesinde takım arkadaşlarına başarılar diledi.







