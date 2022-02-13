Fenerbahçe 'de son dönemde taraftarların zaman zaman protestolarına maruz kalan Mert Hakan Yandaş, Giresunspor karşısında başarılı bir oyun ortaya koydu.

Mert Hakan, Enner Valencia'nın golünde pası veren isim oldu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligdeki ilk asistini 26 Aralık 2021'de 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında yapmıştı. 27 yaşındaki orta sahanın ligde golü bulunmuyor.

Derbiden sonra ilk kez 3 puan

Kupada Kayserispor'a elenen, Süper Lig 'de 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Giresunspor'u yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeye devam etti. En son 22. haftada Altay'ı 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler, 13. haftadaki Galatasaray derbisinin ardından ise dış sahadaki ilk zaferini elde etti. 83 gün sonra rakip sahada 3 puanla tanışan Kanarya'nın bundan önceki performansı ise 4 beraberlik ve1 yenilgiydi.







