Sakatlığı nedeniyle sezon başı kampında takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş için milli ara mini bir kamp oldu. Başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş milli arada fizik kondisyon seviyesini üst düzeye çıkardı, takımla aynı duruma geldi.

Derbide Jesus’un şans vermesi halinde 90 dakika sahada kalabilecek olan Mert Hakan, çalışmaların hırslı isimlerinden biri.

Serdar Aziz gücüne kavuştu

Sezon başında kasık bölgesinden bir sakatlık yaşayan ve uzun süredir formaya hasret kalan Serdar Aziz için de milli ara fizik kondisyon seviyesini takım seviyesine çıkarması için bir fırsat oldu. Serdar Aziz de milli arada eksiklerini kapatarak, yüzde yüz hazır hale gelecek.

Arda’nın durumu belirsiz

Fenerbahçe ’nin genç yıldızı Arda Güler yaşadığı enfeksiyon nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam ediliyor. Arda’nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.