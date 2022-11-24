Mert Hakan Yandaş için sezon güzel başlamıştı. Milli futbolcu, her geçen gün formunu artırırken yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 maç kaçırdı. Mert, tam iyileşip performansını yükseltirken bu kez de dizinden sakatlandı ve son 10 maçta takımını yalnız bıraktı. Başarılı oyuncu, sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başladı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Jorge Jesus, oyuncularını 12 gün izne yolladı. Futbolcuların nereyse hepsi tatile çıktı. Ancak Mert Hakan İstanbul’da kalıp adeta Samandıra’ya kamp kurdu.

Jesus bilgi alıyor

28 yaşındaki futbolcu, sakatlığının etkilerini atlatıp arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon farkını gidermek için her gün tesislere giderek bireysel antrenmanlar yaptı. Mert Hakan, teknik ekibin kendisi için hazırladığı programı harfi harfine uygularken, hocası Jorge Jesus de öğrencisinin durumuyla ilgili sık sık bilgi aldı. Mert Hakan Yandaş şimdi Vallecano ve Villarreal ile oynanacak hazırlık maçlarında sahaya çıkmayı iple çekiyor.

Ömer Necati Albayrak